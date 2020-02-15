Венесуэла: признание Помпео и объявление Мадуро

15.02.2020, 19:31, Новости дня

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал о лидерстве Америки в коалиции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Помпео, в нее входят 59 государств, а целью заявлено "уважение воли венесуэльского народа".

В свою очередь, Мадуро сообщил о военных учениях, которые пройдут в Венесуэле 15-16 февраля. Они называются "Боливарианский щит — 2020" и призваны отработать взаимодействие армии Венесуэлы и гражданского ополчения. Для этой цели под ружье призвали более 2 миллионов 300 тысяч человек, пишет ТАСС. Мадуро уверен, что маневры помогут защитить суверенитет страны.

23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его полномочия признали США, большинство стран Южной Америки и Европы.