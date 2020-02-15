Российские туристы попали под лавину в грузинском Гудаури

15.02.2020, 19:31, Новости дня
Группа из четырех российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, троих удалось спасти, поиски еще одного продолжают местные спасатели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным грузинских СМИ, россияне находились в запретной для горнолыжников зоне.
Компания по развитию горных курортов Грузии заявляет, что предупреждала туристов не нарушать правила безопасности.
Состояние спасенных не вызывает опасений.
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