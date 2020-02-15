Российские туристы попали под лавину в грузинском Гудаури

15.02.2020, 19:31, Новости дня

Группа из четырех российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, троих удалось спасти, поиски еще одного продолжают местные спасатели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным грузинских СМИ, россияне находились в запретной для горнолыжников зоне.

Компания по развитию горных курортов Грузии заявляет, что предупреждала туристов не нарушать правила безопасности.

Состояние спасенных не вызывает опасений.