Российские туристы попали под лавину в грузинском Гудаури

15.02.2020, 19:31, Новости дня

Группа из четырех российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, троих удалось спасти, поиски еще одного продолжают местные спасатели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным грузинских СМИ, россияне находились в запретной для горнолыжников зоне.

Компания по развитию горных курортов Грузии заявляет, что предупреждала туристов не нарушать правила безопасности.

Состояние спасенных не вызывает опасений.



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