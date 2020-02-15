Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом

15.02.2020, 19:30, Новости дня

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.

Линдеманн представил первый трек нового проекта. Сама песня получила название Till the End, а проект именуется русскоязычным матерным словом, написанным раздельно и латиницей, информирует «Российская газета».

Издание отмечает, что к новой песне Till the End уже вышел клип, однако размещен он на порносайте из-за соответствующего содержания.

Ранее солист Rammstein выпустил клип с домогательствами к Лободе на советском заводе.



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