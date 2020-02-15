Эрдоган рассказал о «хорошем разговоре» с Путиным и пообщался с Трампом

15.02.2020, 19:30, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не оставит без ответа тот факт, что сирийские войска окружили некоторые наблюдательные посты республики в сирийском Идлибе. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует турецкий телеканал NTV.

"Анкара не может бездействовать и примет необходимые меры", — сказал он.

Эрдоган также сообщил о "хорошем разговоре" по Идлибу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тема Сирии звучала и в разговоре Эрдогана с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает турецкое агентство "Анадолу". Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросу о немедленном прекращении кризиса в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, президенты Турции и США обсудили способы и пути восстановления стабильности в Ливии. Однако заявления США по Сирии, сделанные спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, Эрдоган назвал "неубедительными и противоречивыми". Прибывший в Анкару Джеффри назвал турецких военных, погибших при атаке со стороны сирийских правительственных войск, "нашими мучениками". "Они постоянно делают противоречивые заявления: сегодня говорят одно, завтра другое. Чему верить?" – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о противодействии США сирийскому правительству и параллельном снабжении оружием действующих в Сирии членов Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

Ранее сообщалось о переброске турецкой техники и личного состава в Сирию. Благодаря турецким поставкам американские ПЗРК попадают к боевикам из группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещено в России), и где их применят – никто не знает. Более того, турки снабжают боевиков армейской формой, и те могут под видом турецких солдат воевать против правительственных войск