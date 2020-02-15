Эмили Ратаковски примерила пикантный купальник собственного бренда

15.02.2020, 19:30, Разное

Эмили Ратаковски представила на себе купальник личного бренда. Фото можно посмотреть в Instagram-аккаунте знаменитости, облачившейся в пикантный наряд.

Эмили Ратаковски показала подписчикам новые фотографии в Instagram, где предстала в красивом купальнике. Как оказалось, это предмет одежды — ее личного бренда Inamorata Woman. На ткани присутствует белый горошек и леопардовые вставки на черном плане, а чашечки изделия связываются бантом. Плавки актриса не представила, но на сайте бренда можно увидеть, что завязка есть и на нижней части купальника.

Такие откровенные фото Эмили Ратаковски набрали больше миллиона лайков. Выкупить модное изделие предлагают за 75 долларов.