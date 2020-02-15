Мнение: По плодам их узнаете их

15.02.2020, 19:26, Разное

Фашизм это общественное устройство, в рамках которого законодательно закреплена система абсолютного превосходства одной группы людей над другими по строго очерченному набору объективных критериев.

Все прочее, типа «14 признаков фашизма по Лоуренсу Бритту» через которые Артемий Троицкий из рубки Эха взглянул на Россию, есть спекуляция и натягивание совы на глобус. И вот почему:

Такие перечни пишутся для того, чтоб кого-то под них подогнать. Или наоборот – показать, что некто этим признакам совершенно не соответствует. Особо пикантно выглядят в подобных трафаретах пункты вроде «Государственная защита олигархии» или «Всепоглощающее кумовство и коррупция».

Всё это очень субъективно. Один скажет, что перед ним процветающее, цивилизованное и стабильное общество с многовековыми эффективными традициями государственного устройства, а другой назовет это — тоталитарной страной с безжалостным институтом подавления несогласных, во главе которого стоит родовая, более чем трехсотлетняя олигархия. И оба они будут говорить о Великобритании.

А что делать с «разжиганием половой дискриминации»? Ну понятно, что человек предложивший этот пункт для перечня фашистских признаков, пытается защитить ЛГБТ комьюнити от нападок. А всех тех, кто не готов отдавать детей на воспитание однополым парам, он готов назвать Генрихом Гиммлером.

А если развернуть ситуацию? Когда детей в школах наказывают за нежелание следовать трансгендерной моде или нумеровать своих родителей? Если совсем просто: мы назовем «разжиганием половой дискриминации» практику, при которой ущемляются права натуралов? Общество, в котором геи наделяются расширенными правами, а натуралам запрещено даже вести дискуссию относительно правомерности такого положения дел — здорово? Ведь дискриминировать можно в обе стороны, нет? А если так, то представители какой сексуальной ориентации сегодня чувствуют себя уверенней в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско? Ответ очевиден. Значит, свастика начала просвечивать сквозь звезды и полосы? ;))

«Заведомо фальшивые выборы»… Ааадну секундочку. Ситуация при которой более ста лет в выборах де-факто принимают участие лишь две политические партии — это не заведомо фальшивые выборы? То есть, не давать никаким движениям — кроме двух придворных полит—консалтинговых тусовок, участвовать в предвыборной гонке, это ок? А все политические силы не включенные в орбиту Ослов и (или) Слонов ,автоматически объявлять дегенератами, маргиналами и коммунистами (которые в некоторых широтах хуже педерастов) – тоже ОК?

Ну про «Навязчивую пропаганду патриотизма» (Голливуд), «Сплочение против назначенных внешних врагов» (Китай, Северная Корея, Саддам и тп), «Превосходство оборонных расходов» (самый крупный военный бюджет плюс НАТО), «Взятие под контроль прессы» (осада RT плюс арест Ассанжа), «Помешательство на госбезопасности» (ЦРУ, ФБР, АНБ — СНО-У-ДЕН), «Одержимость преследованиями за преступления» (смертная казнь и самый большой процент сидящих в тюрьмах по отношению к численности населения) — будем говорить? Понятно…

А вот еще интересный пункт: «Сращивание религии с государством». Здесь примерно такая же ситуация, как с ЛГБТ. Важно, что считать религией. Если Христианство или Ислам, то кончено Иран с Ватиканом через призму этого списка, можно трактовать как царство Мартина Бормана. Но если религией становится толерантность и поп-культура? Если миллионы начинают всерьез поклоняться нео-язычестким божкам ака герои Marvel, Disney и DC? Кто сказал, что поклоняться можно только монотеизму в его традиционном понимании? Лоуренс Бритт? Или Артемий Троицкий, который всю свою сознательную жизнь челом бьет перед позолоченными картонными идолищами западной поп-культуры – будь то The Beatles, The Rolling Stones или Lady Gaga?..

Чем современный среднестатистический либерал — не сектант и не идолопоклонник? Разве его убеждения основаны на интеллекте, на критическом восприятии информации, на попытке объективно анализировать происходящее? И если таковые кадры придут к власти, не будет ли это «сращением толерантно-тоталитарной нео-религии с государством»? А значит надо опасаться вовсе не проникновения свастики в Кремль, а каминг-аута либерал-фашистских тенденций в кругах укрепившихся в Капитолии и под Биг-Беном.

А старый, как говно мамонта, и неполживый, как Новодворская, рокер Артемий Троийцкий, уж третий десяток лет пускает лучи поноса в кровавый режим. Порой и прямиком из недр Эха-Москвы. Рукопожатность level80+ жеж!

А вот то, с каким остервенением глобальное либертарианство накинется на наше 75-летие Победы – это очень серьезно. По плодам их узнаете их…