Специалисты сообщили, какое сало лучше употреблять в пищу

15.02.2020, 19:21, Разное

Диетологи из Германии сообщили, какое именно сало есть лучше всего. Употреблять такой продукт советуют утром.
Медики считают, что самое полезное – это немного подкопченное сало от швабской породы свиней. Ученые провели опрос, где принимали участие люди из 16 стран, рассказывая о пищевых предпочтениях. Эксперты узнали, что сало из Украины по качеству не уступает немецкому продукту.

Диетологи советуют есть сало утром. Так оно лучше переработается организмом и даст много энергии. Если же человек хочет полакомиться салом в вечернее время, то допускается лишь не более 50 грамм в сочетании с черным хлебом и кусочком авокадо.



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