День влюбленных для обнимавшихся на публике Андрея Малахова и Ольги Орловой «удался» на славу

15.02.2020, 19:21, Разное

День влюбленных для Андрея Малахова и Ольги Орловой «удался» на славу. Станет ли поведение открыто обнимавшихся коллег, поводом для скандала и предметом обсуждения в Сети, или же уйдет как издержка творческой профессии, будет известно позже.
Сразу же после шумного веселья в честь модного праздника, активно прижившегося в стране, и в связи с днем рождения певицы Ирины Дубцовой ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова разместила на своей странице в Instagram фотоотчет о проведенном вечере. В обнимку с Андреем Малаховым артисты демонстрируют романтические чувства и пытаются надкусить с двух сторон леденец в форме сердечка, символизирующего любовь. Хэштег #наташапрости предназначался то ли для непонятливых подписчиков, то ли для супруги телеведущего Натальи Шкулевой. Если жена Малахова отреагировала сразу же, проявив завидное чувство юмора и призвав «разлучницу» вернуть мужа в семью, то некоторые фолловеры обиделись вместо неё и назвали тег «издевательством».

Слухи о неладах в семье известного телеведущего, не нашедшие подтверждения у его знакомых, разыгрались с новой силой, тем более, что появилась их «виновница» в лице Орловой. До этого все подозрения падали на Нику Белоцерковскую, которой не оставалось больше ничего, как сказать, что «слухи о её романе с Малаховым— чистая правда». Параллельно обсуждается предположительная вторая беременность супруги телеведущего, на фоне которой поведение артиста и «женатого мужчины» выглядит для некоторых фанатов «неподобающим».



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