Пользователям iPhone позволили покупать предметы в дополненной реальности

15.02.2020, 19:21, Разное

Обладателям iPhone предоставили возможность покупок в дополненной реальности. Так сразу станет понятно, как станет смотреться покупка в реальной жизни.
Специалисты Apple стали испытывать последнее обновление для Quick Look, которое предоставит шанс посмотреть состояние продукта «вживую», а потом лишь приобрести его. Новшество заключается в том, что можно добавить кнопку в дополненную реальность для быстрого приобретения товара через Apple Pay.

Новинку уже испытывают отдельные магазины. Как пример, обладатели iPhone смогут понять, будет ли, например, подходить к интерьеру комнаты ваза или букет цветов.



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