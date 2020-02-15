Норвегия отказалась от предложения РФ по Шпицбергену

15.02.2020, 19:19, Новости дня

Осло отказалось от предложения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или российские компании. Однако Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», – сообщил Халворсен порталу High North News, передает РИА «Новости».

Он также уточнил, что в письме главы российской дипломатии «не содержалось ничего нового». Халворсен отметил, что считает российско-норвежские отношения конструктивными и прозрачными, однако Москве, по его мнению, нужно заняться восстановлением отношений с Западом после кризиса на Украине.

Напомним, 4 февраля Сергей Лавров в письме норвежской коллеге Ине Эриксен Серэйде предложил провести переговоры для устранения ограничений деятельности российских структур на Шпицбергене.

Позже российское посольство заявило, что Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / В Пермском крае полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

20.01 / Der Spiegel — конференция по Ливии стала дипломатическим прорывом, но оставила неразрешённые вопросы

06.02 / Зеленский 8 февраля посетит Ватикан, где встретится с папой римским Франциском

24.12 / Ford отзывает свыше 600 тысяч автомобилей из-за неисправных тормозов

20.12 / Путин считает, что в конституции РФ можно отменить оговорку «подряд», касающуюся двух президентских сроков

12.02 / Столтенберг призвал разработать меры по контролю над вооружениями нового поколения

06.02 / Сенат отверг обвинения демпартии, но та обещает начать новое разбирательство

06.12 / Российский ученый умер от отравления «Кротом»

25.12 / Прокуратура признала незаконным привлечение школьников к учениям МВД

21.01 / Telegraph — США и Британия намерены сократить военное присутствие в Ираке, чтобы снизить напряжённость в регионе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика