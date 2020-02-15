20-летний швед второй раз за неделю побил мировой рекорд в прыжках с шестом

15.02.2020, 19:18, Новости дня

Легкоатлет со Швеции Арман Дюплантис второй раз за неделю побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

8 февраля Дюплантис установил новый мировой рекорд, прыгнув на 6,17 метра на турнире в Польше.

Уже 15 февраля шведский спортсмен побил собственный мировой рекорд на турнире в шотландском Глазго, прыгнув на высоту 6,18 метра.

ВИДЕОВидео: Athletics Videos / YouTube

Дюплантису вручили чек на $30 тысяч за новый мировой рекорд.

20-летний швед является бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года, а также чемпионом Европы 2018 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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