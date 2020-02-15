Катникова стала двукратной чемпионкой мира по санному спорту

15.02.2020, 19:06, Новости дня

Российская саночница Екатерина Катникова на чемпионате мира в Сочи сумела завоевать вторую золотую медаль за два дня. В соревнованиях одиночек она показала лучший результат после двух попыток – 1 минута 39,398 секунды.

На втором месте расположилась представительница Германии Юлия Таубиц (1 минута 39,492 секунды). В тройке призеров оказалась еще одна россиянка Виктория Демченко (1.39,537).

Таким образом, сборная РФ досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира. Это произошло впервые в истории страны.



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