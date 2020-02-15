Корниенко: 90% фракции «Слуга народа» поддерживает введение рынка земли

15.02.2020, 19:06, Новости дня

90% народных депутатов от пропрезидентской фракции «Слуга народа» поддерживает запуск рынка земли в Украине. Об этом превый замглавы фракции Александр Корниенко заявил перед съездом партии 15 февраля, сообщает LB.ua. 

Он отметил, что в «Слуге народа» есть правило: если законопроект поддерживает 70% нардепов полисилы, то голосовать должна вся фракция. 

«Там было больше 70%, там было 90%», – подчеркнул Корниенко.

Политик не стал говорить, есть ли у фракции достаточное количество голосов для принятия законопроекта. 

«Мы не говорим категориями, есть голоса или нет. У нас есть позиция фракции, и есть поддержка этой позиции большинством депутатов. Как будет происходить голосование, зависит от многих факторов, в частности от гигиенично-бытового фактора. Если это будет в три часа ночи – будет сложнее собрать депутатов. Если в рабочем порядке – ну, легче, да. Плюс на этой неделе есть три или четыре человека едут в Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Они-то за землю – [Никита] Потураев, например, вообще адепт», – сказал Корниенко. 

Он выразил надежду на то, что оппозиция согласится ускорить рассмотрение законопроекта.

«Парламент не может три месяца рассматривать один вопрос в воюющей стране… Мы посмотрели по реальной скорости – 218 правок за два дня. Если посмотреть по часам – это примерно 60-70 правок за час. Дальше математика все равно приводит нас к трем – пяти пленарным неделям», – добавил Корниенко. 

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%.

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Законопроект о продаже земли начали рассматривать во втором чтении 6 февраля. В этот день нардепы рассмотрели 184 поправки.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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