Гол Зарипова принес «Ак Барсу» победу над «Спартаком»

15.02.2020, 19:06, Новости дня

Лидер Восточной конференции казанский "Ак Барс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимал на своей площадке столичный "Спартак". Лишь в середине третьего периода хозяевам льда удалось сломить сопротивление красно-белых. Итоговый счет – 4:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров (40-я минута), Данис Зарипов (51-я), Никита Дыняк (54-я) и Михаил Глухов (59-я). У гостей единственный гол оказался на счету Александра Хохлачева (47-я).

В других встречах дня челябинский "Трактор" дома одолел пекинский "Куньлунь" по буллитам – 3:2, а московский ЦСКА в гостях оказался сильнее ярославского "Локомотива" со счетом 4:0.