В Сети появились рендеры нового Xiaomi с раздельными экранами и Google Pixel 5 XL

15.02.2020, 19:04, Разное

В Сети опубликованы наиболее правдоподобные рендеры нового смартфона с двойным экраном Xiaomi и камерофона Google Pixel 5 XL. Также появилось больше информации о новых часах от Oppo и бюджетной версии Mi Mix Alpha.

Гаджет Xiaomi привлекает внимание общественности наличием сразу двух экранов, которые могут выводить всю необходимую информацию как на основной, так и на тыльный дисплей. Это позволило убрать с лицевой части модуль фронтальной камеры и свести к минимуму рамки на нём. Сделать качественное слефи можно на основную камеру, так как сзади имеется меньший по диагонали, но аналогичный по функционалу экран. Рендеры этого смартфона уже доступны общественности.

Не меньше внимания привлекли фотографии Google Pixel 5 XL. Основной упор в этом телефоне сделан именно на камеру, но вот стандартное расположение модулей решили изменить. В Сети опубликовано предварительное изображение того, как именно их разместили на тыльной стороне смартфона. Несмотря на это, инсайдеры предупредили о возможном изменении дизайна.

В стороне не остались и smart-часы от Oppo. В плане технических характеристик и возможностей они не сильно отличаются от Apple Watch, но главной их особенностью станут динамики и микрофон. Это позволит владельцу совершать и принимать звонки, даже не доставая свой смартфон из кармана.

Ещё одним рендером поделились китайские инсайдеры. Они представили недорогую версию Xiaomi Mi Mix Alpha. Главной её разницей с более дорогим вариантом стал экран. В отличии от своей старшей модели его планируется сделать меньше. Дисплей, как и прежде, будет заходить на тыльную сторону устройства, но только на несколько миллиметров. Таким образом лицевая часть останется такой же, как у Mi Mix Alpha.