Мать пропавшего в Смоленской области подростка подтвердила обнаружение останков сына

15.02.2020, 18:58, Новости дня

Мать пропавшего в апреле 2019 года 16-летнего подростка подтвердила, что останки, обнаруженные добровольцами поисково-спасательного отряда «Сальвар» в январе в лесу в Демидовском районе Смоленской области, принадлежат ее сыну.

«Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Согласно заключению экспертов, останки, найденные в Демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну Владу Бахову. Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло с Владом», – сообщила мать мальчика, передает ТАСС.

В апреле 2019 года сын женщины в компании из 13 человек отдыхал в лесном массиве, в какой-то момент Бахов покинул место отдыха и пропал. По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Останки подростка были обнаружены только в конце января 2020 года в 1,5 километрах от предполагаемого места пропажи.

Родители мальчика неоднократно заявляли, что следствие затягивается. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова обращалась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать в Главное следственное управление расследование дела об исчезновении подростка. В отношении следователей в Смоленской области была назначена служебная проверка.



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