Биатлонист Александр Логинов впервые за 12 лет взял золото на спринте чемпионата мира

15.02.2020, 18:57, Новости дня

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 км на чемпионате мира, который проходил в итальянском Антхольце. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив при этом ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третье его соотечественник — Мартен Фуркад.

Логинов стал первым россиянином за последние 12 лет, который победил в личной мужской гонке на чемпионате мира. Последним российским спортсменом, одержавшим победу в спринте, был Максим Чудов.

На чемпионате мира 2019 года Логинов занял второе место в спринте, а также третье — в эстафете.