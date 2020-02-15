В Москве согласовали марш памяти Немцова

15.02.2020, 18:57, Новости дня

Московские власти согласовали марш памяти убитого у Кремля оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом в Twitter сообщил член оргкомитета акции Илья Яшин.

«Позвонили из мэрии Москвы и подтвердили согласование марша Немцова 29 февраля по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Документ, подтверждающий согласование, предложили забрать в понедельник», — написал Яшин.

Акция заявлена на 30 тысяч человек. Как уточнял оргкомитет в заявке, мероприятие будет носить не только мемориальный, но и политический характер. Среди организаторов — Либертарианская партия России, «Яблоко», ПАРНАС и ФБК.



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