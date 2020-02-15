«Полгода на должности, а министерство продолжает удивлять». Малюська показал автомобили Минюста

15.02.2020, 18:54, Новости дня

15 февраля министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в Facebook, что удивился, узнав, какие автомобили есть у Министерства юстиции.

«Полгода на должности, а министерство продолжает удивлять. Оказалось, что у государственных исполнителей центрального МРУ (межрегионального управления. – «ГОРДОН») есть впечатляющий автопарк: лимузин Lincoln и два [BMW] X5. Уже представляю, как на этом государственном лимузине исполнитель приезжал описывать имущество или заниматься выселением», – написал он.

Министр заявил о намерении «эти чудеса техники продать».

Лимузин с большой колесной базой, фотографию которого показал Малюська, находится в плохом состоянии.

#закрома_МінюстуПівроку на посаді, а міністерство продовжує дивувати.Виявилося, що у державних виконавців центрального…

Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 15. veebruar 2020

Малюська назначен министром юстиции 29 августа 2019 года, на первом заседании Верховной Рады IX созыва.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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