Президент Молдавии — сильная Европа без России невозможна

15.02.2020, 18:47, Новости дня

Европе нужно объединяться не против какого-то врага, а вокруг общей идеи, уверен президент Молдавии Игорь Додон. Как он отметил в интервью Euronews, как раз РФ может сделать Европу сильнее, если они вместе будут бороться с глобальными вызовами будущего.

 

ИГОРЬ ДОДОН, президент Молдавии: Я думаю, что, чтобы удержать членов ЕС вместе, должна появиться новая идея. Идея, которая не обязательно должна основываться на общих врагах. Ведь часто союзы создавались против кого-то. Я думаю, что эту фазу нужно преодолеть. Я думаю, что должно быть что-то, что объединяет страны ЕС.

Не говорите ли вы о том, что РФ может способствовать объединению Европы?

ИГОРЬ ДОДОН: Я думаю, что РФ может помочь ЕС, Европе стать сильнее. Я верю в большую Европу от Лиссабона до Владивостока. С такой идеей выступил Шарль де Голль, и её часто повторяют разные мировые лидеры. Я думаю, что только так можно сделать Европу сильнее, чтобы она могла справляться с растущими вызовами будущего. Я думаю, что диалог неизбежно будет существовать, и этот период неопределённости в отношениях между двумя глобальными игроками пройдёт.
 
И мы, в Молдавии, только выиграем от этой ситуации. Я думаю, общие интересы объединят Европу с Российской Федерацией в экономическом плане и в борьбе с нынешними глобальными вызовами. Скажем честно: сильная Европа без Российской Федерации невозможна.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2020 года.

 



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