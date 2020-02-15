Украинка Цуренко вышла в финал теннисного турнира в Каире

15.02.2020, 18:42, Новости дня

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко 15 февраля пробилась в финал теннисного турнира, который проходит в столице Египта Каире, пишет сайт «Большой теннис Украины».

В полуфинале украинка победила представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счетом 7:5, 6:0. Игра длилась около полутора часа.

Цуренко занимает 129-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, а ее соперница является 77-й ракеткой планеты.

В финале украинка встретится с румынкой Ириной Бегу, которая занимает 118-е место в рейтинге WTA.

Цуренко – единственная представительница Украины на турнире в Каире.