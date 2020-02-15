ФСБ показала допрос капитана задержанного украинского судна

15.02.2020, 18:37, Новости дня

ФСБ РФ опубликовала видеозапись допроса капитана украинского судна, задержанного в Азовском море за браконьерство.

Украинское судно было задержано российскими пограничниками в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова в субботу. Капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться. На допросе он признал факт незаконной ловли рыбы, уточнив, что претензий к работе пограничников у него нет.

Позже стало известно, что прокуратура на Украине открыла уголовное дело по факту задержания российскими пограничниками украинских браконьеров.



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