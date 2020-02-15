Лавров: отношения с Анкарой хорошие, диалог с Вашингтоном поддерживается

15.02.2020, 18:31, Новости дня

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Турцией — очень хорошие. По мнению Лаврова, это не означает, что страны должны во всем соглашаться друг с другом. Полное согласие по всем вопросам, отметил министр, скорее всего проистекает из давления, которое испытывает одна из сторон.

Отвечая на вопрос о ситуации в сирийской провинции Идлиб Лавров выразил уверенность, что террористы в этом анклаве будут уничтожены. "Победа над терроризмом неизбежна, самое главное — отмежевание оппозиции от террористов", — сообщил глава МИД.

Россия и Турция продолжают обсуждать проблему Идлиба, пишет РИА Новости. Страны подтвердили решимость усилиями дипломатов, военных, служб безопасности выполнить договоренности.

Лавров отметил, что, помимо Идлиба, беспокойство Москвы вызывают действия США на восточном берегу Евфрата. Там создаются сепаратистские органы власти, что грубейшим образом нарушает суверенитет Сирии. Москва будет обсуждать с Вашингтоном эту проблему, заключил Лавров.



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