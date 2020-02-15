Александр Логинов: чистая стрельба – залог хорошего результата

15.02.2020, 18:30, Новости дня

Российский биатлонист Александр Логинов, победивший 15 февраля в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии, рассказал, за счет чего ему удалось завоевать золотую медаль и впервые в карьере стать чемпионом мира.

"Я был в выигрышной ситуации, потому что знал время Мартена и Кентена. Поэтому мне было чуть проще. Залог сегодняшнего результата – чистая стрельба", – цитирует россиянина Чемпионат.com.

Напомним, что Александр Логинов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве показал лучший результат дня в спринтерской гонке на десять километров. Это первая медаль сборной РФ на нынешнем турнире.