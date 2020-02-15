Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

15.02.2020, 18:30, Новости дня

Турция перебрасывает в сирийскую зону деэскалации Идлиб личный состав, технику и вооружение. Сейчас там находится более 70 танков, 80 орудий, около 200 БТР.

Благодаря турецким поставкам американские ПЗРК попадают к боевикам из группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещено в России), и где их применят – никто не знает. Более того, турки снабжают боевиков армейской формой. И те могут под видом турецких солдат воевать против правительственных войск, передает РИА Новости.