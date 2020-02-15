Лавров напомнил участникам конференции по безопасности о словах академика Сахарова

15.02.2020, 18:30, Новости дня

"Политика может привести к ядерной войне" – эти слова академика Андрея Сахарова напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Полная цитата физика-ядерщика, лауреата Нобелевской премии мира звучит так: "Ядерная война может возникнуть из обычной, а обычная война, как известно, возникает из политики". Цитируя ученого, Лавров еще раз напомнил, что обязанность сохранять мир лежит на "дипломатах, политиках, всей международной общественности", цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС.

Лавров отметил, что РФ всегда выступала за мирное разрешение противоречий и остается сторонником дипломатических способов преодоления разногласий. Поэтому НАТО и странам Запада пора отказаться от культивирования фантома о "российской угрозе", перестать нагнетать напряженность и продвигать военную инфраструктуру НАТО на восток. Министр напомнил об инициативе Владимира Путина начать такой разговор в формате встречи глав государств — постоянных членов Совбеза ООН.

"Нужен прямой и честный обмен мнениями о том, как сберечь мир для будущих поколений", — подчеркнул министр. Он указал, что со времени окончания Второй мировой войны человечество подвергается наибольшему количеству рисков и угроз: рушится система договоренностей в сфере стратегической стабильности, понижается порог применения ядерного оружия, множатся региональные кризисы, попираются нормы международного права, внедряются незаконные санкции, подрывающих мировые рынки и глобальную торговую систему.

Лавров коснулся и темы революционных технологий. Они, по мнению главы российского МИД, не должны оказать отрицательное влияние на глобальную стабильность, внедряя милитаризацию в киберпространство. "Опасными тенденциями" Лавров назвал попытки навязать свои правила и "приватизировать" секретариаты международных организаций. Вопиющий пример — ситуация в Организации по запрещению химического оружия".

Справиться с глобальными вызовами можно лишь, объединив усилия и соблюдая принципы подлинной многосторонности, подытожил глава МИД РФ.