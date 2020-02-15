На блогера из Липецкой области завели уголовное дело об оскорблении власти: он выложил ролик с критикой губернатора

15.02.2020, 18:30, Новости дня

В отношении жителя Ельца Липецкой области Владимира Смолянина возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за критики губернатора. Об этом сообщает «Медиазона».

Причиной для возбуждения дела стал видео-ролик под названием «Гоша! Чемодан, вокзал, Мюнхен». В видео Смолянин критикует губернатора Игоря Артамонова и советует увезти свою супругу и дочь обратно в Мюнхен. Также обвиняемый говорит, что за все дела чиновника будут нести ответственность его дети.

Помимо прочего, Смолянин обвиняет губернатора в коррупции и частых поездках в Мюнхен, осуществляемых на незаконно заработанные деньги.



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