В правила использования маткапитала внесли изменения

15.02.2020, 18:26, Новости дня

Российское правительство внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

На сайте правительства сказано, что Федеральным законом от 27 июня 2019 года №151-ФЗ в законодательство внесены изменения, направленные на предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав.

«В частности, для обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства предусмотрено использование счета эскроу», – отмечено в сообщении.

В начале февраля фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования средств материнского капитала, они разработаны в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному Собранию.

Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тыс. 617 рублей.



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