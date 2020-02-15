Из поликлиник в РФ исчезнут стоматологи и психологи

15.02.2020, 18:26, Новости дня

С 15 февраля в РФ начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.

Кроме того, в обновленную структуру кабинеты доверия, помощи при отказе от курения и лучевой диагностики. Также из рекомендуемых штатных нормативов поликлиники исключена позиция медицинского психолога, пишет «Парламентская газета».

Состав кабинетов специализированной помощи будет зависеть от численности населения, прикрепленного к поликлинике. В учреждении, которое обслуживает до 30 тыс. человек, должны быть следующие специалисты: кардиолог, уролог, ЛОР, офтальмолог, фтизиатр, эндокринолог, хирург, невролог, травматолог, ортопед и инфекционист. Также в такой поликлинике будет кабинет медицинской профилактики для взрослых, кабинет функциональной диагностики, УЗИ, рентген, флюорография и маммография, клинико-биологическая и биохимическая лаборатории.

В более крупных поликлиниках, которые обслуживают 30-50 тыс. человек, помимо всего вышеперечисленного должны также проводить первичный прием онколога и эндоскопическую диагностику.

В поликлиниках, к которым прикреплено более 50 тыс. человек, будут также работать ревматолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, нефролог, колонопроктолог и гериатр. В таких клиниках будут отделения медицинской реабилитации, паллиативной помощи взрослым (в том числе выездной) и кабинет МРТ.



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