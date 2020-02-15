Никита Джигурда запечатлен в момент страстного поцелуя с Анастасией Волочковой

15.02.2020, 18:21, Разное

Как стало известно, балерина Анастасия Волочкова провела вечер Дня всех влюбленных в компании шоумена Никиты Джигурды. Знаменитости посетили велнес центр в Подмосковье, а также сделали несколько совместных снимков, на одном из которых они запечатлены во время страстного поцелуя.

Примечательно, что у знаменитостей есть возлюбленные, поэтому не известно, почему они решили провести время вместе. По словам Джигурды, уже в скором времени он вновь женится на экс-супруге Мариной Анисиной. Что касается Волочковой, то у неё также появился избранник, персону которого она не раскрывает.

Танцовщица заявила, что покажет общественности своего супруга лишь в день свадьбы, а само торжество будет роскошным – Волочкова хочет не только грандиозный банкет, но и сменить за вечер разные свадебные платья. К слову, во время вчерашнего совместного вечера, балерина называла Джигурду своим «рыцарем», а он её в ответ «богиней».