Компактная печь 4-в-1 украинского стартапа Neoven собрала на Kickstarter почти $90 000

15.02.2020, 18:21, Разное

Украинскому стартапу Neoven Electronics и его творению – компактной печи для подогрева продуктов, удалось собрать на Kickstarter почти 90 000 долларов. Речь идёт о небольшой платформе, к которой можно подключить различные модули.

Поскольку устройство довольно небольшое, его можно взять с собой даже на рабочее место или в путешествие. В контейнер можно положить продукты и в определенный момент включить подогрев, который в среднем длится не более 5 минут. Данный принцип работы распространяется и на другие части конструкции. Впрочем, в платформе помещается только один модуль/контейнер. Примечательно, что устройством можно управлять посредством приложения на смартфонах.

Neoven с единственным модулем обойдется покупателю в 180 долларов, а вот за полный набор, включающий все составляющие нужно выложить порядка 280 долларов. Поначалу планировалось собрать около 20 000 долларов, однако ожидания разработчиков были значительно превышены – всего было собрано около 89 000 долларов. Поставки новинки начнутся уже летом нынешнего года примерно в 20 стран.