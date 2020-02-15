Лещенко: Признаю, Коломойский так и не стал украинским Кадыровым

15.02.2020, 18:18, Новости дня

Бывший журналист-расследователь, экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что его оценка бизнесмена Игоря Коломойского оказалась ошибочной. Об этом он сказал в интервью “Экономической правде”, опубликованном 14 февраля.

“Я хоть и не всегда признаю свои ошибки, но тут готов ее признать. Тут я в каком-то смысле, наверное, да, драматизировал, сгустил краски, и Кадыровым Коломойский не стал. В данном случае свою неправоту признаю. Я гиперболизировал ситуацию. При том злого умысла у меня не было. Это были мои эмоциональные мысли в разгар словесного конфликта с ним, который сопровождался телефонными звонками с какими-то там намеками”, – заявил Лещенко.

Так он прокомментировал собственное заявление, сделанное в 2015 году: “Пора называть вещи своими именами: Коломойский и его заместители уже неприкрыто шантажируют киевскую власть. Их задача – получить карт-бланш на управление Днепропетровской областью (на тот момент Коломойский был председателем Днепропетровской ОГА. – “ГОРДОН»), сделать из нее личное феодальное владение, которое они будут контролировать при помощи своих личных армий. И не нужно обижаться – именно так возник Кадыров в Чечне”.

По словам Лещенко, к такой оценке его подтолкнули действия людей, “аффилированных с тогдашней днепропетровской властью”.

“Это были похищения людей. Тогда минимум двух людей похитили. Один из них, если мне память не изменяет, – Величко, деятель из Днепра, второй – депутат Рудык. Их действительно похищали и там держали. По словам одного из похищенных, их похитители были связаны с первым заместителем Коломойского Геннадием Корбаном. Но, слава Богу, обе эти истории закончились освобождением из плена без каких-то физических увечий”, – заключил он.

По обвинению в похищении тогдашнего председателя Госкомзема Сергея Рудыка в 2015 году был задержан замглавы Днепропетровской ОГА, соратник Коломойского Геннадий Корбан. Сам Рудык заявлял, что в августе 2015-го во время рабочей поездки в Днепр его похитили и долго держали в подвале областной администрации, требуя назначить своего руководителя в областное управление Госкомзема.

В 2016-м Корбан заключил мировое соглашение с Рудыком и был приговорен к условному сроку.

Директор департамента корпоративных прав и правового обеспечения Днепропетровского горсовета Александр Величко пропал на несколько дней в конце февраля 2015-го. На тот момент и.о. мэра Днепропетровска Максим Романенко заявлял, что чиновник исчез после того, как он поехал в ОГА по требованию Корбана. Спустя несколько дней Величко опубликовал видеобращение, в котором утверждал, что инсценировал похищение. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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