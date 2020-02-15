Мнение: Мы снова сочинские олимпЫйцы

15.02.2020, 18:18, Разное

Давно утонула во времени воровская сочинская олимпиада-2014 — праздник тщеславия Путина. Закрыли ее волны крымнашизма, войны на востоке Украине, в Сирии, Ливии.

Но время от времени с этой ржавой путиниады, лежащей в глубинах времени, поступают на поверхность сигналы – о том, что очередной наш спортсмен пойман на применении допинга. А раз так, то его  результаты в Сочи обнуляются, и сборная России лишается очередной медали.

Можно сказать что мафиозная российская власть со своим желанием красть везде, где только можно, в том числе и спортивные результаты, постоянно держит нашу страну в тонусе. Мы, как бы, всегда. даже спустя 6 лет, на старте. Опять соревнуемся с другими державами.

Сегодня, похоже, наступил перелом. И сборная России может откатиться в медальном зачете на третье  место. Уступив первенство Норвегии, а вторую строчку Канаде.

«Стреляющего лыжника» Устюгова признали виновным в употреблении допинга и собираются лишить всех наград, включая «золото» сочинской олимпиады.  Официальный ТАСС передал. Надо верить.

В общем, у Устюгоав есть «очко» — 21 день на оспаривание решения в Спортивном арбитражном суде. Эх, жаль, что не в Басманном! Если не получится, то в Сочи-2014 мы будем третьими. А там уже и Соединенные Штаты в спину дышат. У них сейчас четвертое место.

Страна застряла на прошлых  стартах. Медальный зачет сочинской олимпиады снова набирает ход. Путин следит за финишем. Позор продолжается.

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Источник: СерпомПо



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