Мнение: Спасибо за Вашу внимательность!

15.02.2020, 18:14, Разное

Небольшое послесловие к истории "детского писателя" Бакуменко https://colonelcassad.livejournal.com/5617568.html, который хотел, но не смог выступить на мероприятии в "Буководоме".

Один из читателей "Рупора Тоталирной Пропаганды" добился официальных объяснений от управы на тему того, почему гос.структура принимала участие в раскрутке мероприятия этого персонажа.

Комментарий читателя:

Благодаря шуму общественности этот «автор» получил в данный момент «от ворот поворот», поэтому ответ управы в стиле «мы тут не при делах». Странным выглядит ответ, что в разделе «пресс-центр» на сайте управы у самой управы ограничен административный доступ на редактирование данного раздела.

Я знаю, что ведение (курирование) данного раздела закреплено по функциональным обязанностям на одного из заместителей управы, поэтому утверждать что наша «хата с краю, я ничего не знаю» достаточно странно.

Думаю логично, что должностные лица, курирующие вопросы размещения информации на новостном разделе сайта управы, должны обладать достаточными сведениями о мероприятиях которые они анонсируют, чтобы отметать «радиоактивный/раздражительный» для населения контент. Вывод следует один — если бы уполномоченное лицо должным образом подошло бы к вопросу изучения планируемых на территории мероприятий, то новостной фон был сейчас иной, то есть на стороне управы.

Отсюда мораль, будьте внимательны, когда приглашаете "деятелей культуры" с Украины.

На деле, там ничего сложного нет — достаточно немного погуглить и посмотреть, чем занимался "деятель культуры" в 2014-2015 годах, что заявлял, что делал. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы понять — стоит ли приглашать или допускать таких деятелей на территорию России или нет.