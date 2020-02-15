Помпео в Мюнхене: «Запад побеждает»

15.02.2020, 18:14, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в субботу выступил в защиту глобальной роли США, несмотря на опасения европейцев, пообещав, что западные ценности одержат победу над желанием Китая создать свою «империю».

Помпео постарался успокоить европейцев, озабоченных риторикой президента Дональда Трампа «Америка прежде всего», его противоречивым отношением к трансатлантическому военному альянсу НАТО и угрозами ввести пошлины на товары из Европы.

«С удовольствием сообщаю, что смерть трансатлантического альянса – это сильное преувеличение. Запад побеждает, и мы побеждаем вместе», — сказал Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, перечисляя меры, предпринятые США для защиты либеральных демократий.

Помпео отчасти ответил на выступление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в пятницу обвинил США, Россию и Китай в создании атмосферы глобального недоверия.

Решение Трампа о выходе из иранской ядерной сделки и Парижского климатического соглашения нанесло ущерб европейским приоритетам, а признание Иерусалима столицей Израиля ослабило европейскую дипломатию.

Помпео встал на защиту американской стратегии, сказав, что Европа, Япония и другие союзники США едины в отношении Китая, Ирана и России, несмотря на «тактические различия».

Он подчеркнул негативное отношение Вашингтона к строительству газопровода «Северный поток – 2», который поддерживается правительством канцлера Германии Ангелы Меркель.

Говоря о российской аннексии украинского Крыма, киберугрозах, исходящих от Ирана и экономической политике Китая, Помпео сказал, что эти страны все еще «желают создать империи» и дестабилизируют международную систему, основанную на общепринятых правилах.

Министр обороны США Марк Эспер, взявший слово после Помпео, в своей речи сфокусировался на Китае, обвинив Пекин в «гнусной стратегии», реализуемой при помощи телекоммуникационной компании Huawei.

«Очень важно, чтобы мы, как международное сообщество, осознали проблемы, связанные с тем, что Китай манипулирует давно установленным международным порядком», — сказал Эспер.

Министр обороны отметил, что для Великобритании еще не поздно «сделать два шага назад» в недавно принятом решении об ограниченном участии Huawei в создании британских 5G-сетей.

«У нас может быть беспроигрышная стратегия, если мы просто будем соблюдать международные правила, которые устанавливались на протяжении десятилетий … [с учетом] уважения права человека, уважения суверенитета», — сказал он.