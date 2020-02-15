На Украине предложили полностью заблокировать русскоязычные СМИ и соцсети

15.02.2020, 18:12, Новости дня

Специальная комиссия правительства Украины приняла к рассмотрению инициативу о тотальном запрете русского языка в эфире телеканалов и радиостанций и расширении черного списка литературы из России. Кроме того, министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) Украины предлагает продлить блокировку российских СМИ в интернете.

На этой неделе глава украинского минкультуры Владимир Бородянский заявил журналистам в Киеве, что возглавляемая им структура добьется пролонгации действующего положения «О защите информационного пространства Украины от влияния страны-агрессора». Украинский пообещал, что в марте, когда истечет срок запрета, доступ к  российским социальным сетям и средствам массовой информации в интернете восстановлен не будет, информирует ФАН.

Кроме того, МКМС Украины планирует расширить уже существующие черные списки российских СМИ.

В то же время несколько крайне правых украинских группировок, включая «Правый сектор»1, С14, «Тризуб Степана Бандеры» (организации запрещены на территории РФ) предложили «свести к минимуму» русский язык в украинском эфире и в Сети. По их мнению, русскоязычный контент не должен превышать 1%, а затем от него следует и вовсе избавиться с помощью «максимальных штрафов» и закрытием организаций-ретрансляторов.

Авторы инициативы обещают, что со временем книги на русском будут изъяты из библиотек, газеты и книги на русском будут объявлены «вне закона», а также будут «ликвидированы» посты на русском языке в интернете.

Инициатива украинских националистов принята к рассмотрению специальной комиссией правительства Украины.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Моряки пропали с баржи на Камчатке

05.12 / Die Welt — из-за «внешнеполитической дезориентации» немцы всё больше тянутся к России

16.01 / УЕФА озвучил сумму выручки клубов Российской премьер-лиги

04.02 / Украинский оператор в пятый раз номинирован на «журналистский «Оскар» – премию Royal Television Society

12.12 / Милованов обнародовал свою зарплату

13.02 / В мире количество зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч

07.02 / Юрист: Лукашенко не сможет добиться от России компенсаций в нефтяном споре, он лишь пытается выторговать более выгодные условия

06.02 / Полицейские спасли попавшую в капкан лосиху

29.12 / В Лондоне появились антисемитские граффити

30.01 / Опубликовано видео крушения самолета C-130 в Австралии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика