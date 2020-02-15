ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

15.02.2020, 18:06, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, глава ВОЗ призвал мировое сообщество сплотиться в борьбе с коронавирусом. "Мы должны руководствоваться солидарностью", — приводит его слова ТАСС.

По мнению Гебрейесуса, главную угрозу сейчас представляет не вирус как таковой, а "стигматизация". Он также призвал "остановить ненависть" и не политизировать проблематику COVID-19.

"В нашем расколотом и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, где страны могут работать вместе ради общей цели", — подчеркнул глава ВОЗ.

Вместе с тем он отметил, что в тенденции распространения вируса есть и обнадеживающие моменты. Так, за пределами Китая еще не было зарегистрировано массового заражения COVID-2019. Однако в самой КНР количество заразившихся продолжают расти, при этом в числе заболевших — более 1700 врачей, что вызывает озабоченность ВОЗ.

Гебрейесус, кроме того, указал, что мировое сообщество уделяет недостаточно внимания финансированию мер по борьбе против коронавируса. "Все страны должны быть подготовлены на случай выявления у них случаев заболевания", — цитирует высказывание руководителя организации "Интерфакс".

Он также призвал популярные соцсети бороться с дезинформацией и ложными слухами, которые появляются вокруг COVID-2019, а государства — с истерией и дезинформацией, связанной с коронавирусом.

По последним данным, в Китае заразились более 66 тысяч человек, 1523 умерли, свыше 8 тысяч выздоровели. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, в том числе в России. Во Франции от нового типа коронавируса умер 80-летний турист из КНР. В самом Китае за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса или искажение информации о состоянии больного могут даже казнить.