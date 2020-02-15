Зеленский упрекнул Трампа, но в Киев пригласил

15.02.2020, 18:06, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский предлагает "начать изменять ощущение", что Украина — коррумпированная страна. Не следует постоянно говорить о коррупции на Украине — "это безосновательно", сообщил он на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Зеленского, на Украине есть многое, чем можно гордиться и о чем можно говорить, а не одна лишь коррупция, которую там "обязательно преодолеют". Об этом украинский президент, по его словам, говорил и своему американскому коллеге Дональду Трампу, ранее назвавшему Украину "очень коррумпированной страной" — третьей по коррумпированности в мире, передает ТАСС.

Зеленский также заявил, что планирует визит в США и что на Украине также всегда рады видеть всех. "Я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев. Я его готов принять быстрее, чем он меня", — отметил украинский президент.

По словам Зеленского, лично для него "в его ментальности, в его личной культуре и в его мозгу" он окончил войну на Украине, передает РИА Новости. Киев, обещает он, будет делать все, чтобы такая же ментальность и мировоззрение были "у всех, от кого зависит мир на Донбассе" и возвращение украинской родной земли.

При этом на встрече с делегацией американского Конгресса во главе с сенатором Джеймсом Инхофом на полях Мюнхенской конференции Зеленский отметил: он чувствует очень положительное отношение США к Украине. Поддержка США очень важна для Киева, отметил он, выразив надежду на увеличение объемов и расширение направлений предоставляемой Украине американцами военной помощи.

Зеленский уверен: за пять лет его президентства удастся закончить конфликт в Донбассе. Это, по его словам, будет означать, что он баллотировался на пост президента не зря.

Он также предложил разводить войска в зоне конфликта в Донбассе по секторам с верификацией каждого сектора Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. О деталях этого его предложения Зеленский пообещал рассказать позже.

В Мюнхене Зеленский также заявил, что в октябре хотел бы провести местные выборы на всей территории Украины. "Хотелось бы и в Крыму", — добавил он.



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