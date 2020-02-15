Пидручный занял 10-е место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону

15.02.2020, 18:06, Новости дня

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал на 10 месте в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Пидручный отстал от победителя гонки россиянина Александра Логинова на 56,4 секунды. Украинец на двух огневых рубежах промахнулся один раз и прошел штрафной круг.

Второе место в гонке занял французский биатлонист Кантен Фийон Майе, а третье его соотечественник Мартен Фуркад.

В гонке принимали участие еще четыре украинца: Артем Прима занял 25-е место, Сергей Семенов – 42-е, Антон Дудченко финишировал 60-м, а Богдан Цымбал 67-м.

13 февраля сборная Украины заняла пятое место в первой гонке чемпионата мира по биатлону 2020 года – смешанной эстафете. 14 февраля украинка Елена Пидгрушная заняла четвертое место в женском спринте.

16 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону пройдет две гонки – мужская и женская гонки преследования. Начало в 14.00 и 16.15 соответственно.

Расписание всех гонок мирового первенства можно посмотреть тут.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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