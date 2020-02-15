Александрова не смогла выйти в финал St. Petersburg Ladies Trophy

15.02.2020, 18:06, Новости дня

Россиянка Екатерина Александрова не справилась с Кики Бертенс из Нидерландов в полуфинале теннисного турнира, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Она уступила сопернице, посеянной под вторым номером, в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 1:6.

В финале St. Petersburg Ladies Trophy Бертенс встретится с Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан. Их матч состоится 16 февраля.

Напомним, что призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составляет 783 тысячи долларов.



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