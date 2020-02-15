Врачи назвали продукты с сильным мочегонным эффектом

15.02.2020, 18:04, Разное

Медик описали продукты, которые обладают сильным мочегонным эффектом и могут негативно повлиять на пациентов, страдающих из-за гиперактивного мочевого пузыря. Для таких людей не рекомендуется употреблять целый ряд типов пищи.

Открывают список острые продукты, которые часто можно увидеть в блюдах мексиканской, индийской и китайской кухонь. На состояние мочевого пузыря они влияют не лучшим способом. Употребление острых блюд приводит к усилению воздействия на орган, поэтому от них желательно отказаться. На втором месте по степени воздействия находятся сладости. В данном случае речь не просто о большой калорийности. Сахар и разного рода подсластители провоцируют раздражение мочевого пузыря. В качестве замены рекомендуется употреблять орехи и фрукты. Они не менее вкусны, а польза для организма куда выше.

Кофе тоже может оказывать отрицательное влияние на здоровье. Напиток стимулирует активность не только мозга и сердечной мышцы, но также мочевого пузыря. Употребление кофе в больших количествах приведёт к нагрузке на организм и может усугубить проблему для ряда пациентов. Аналогичный эффект оказывают газированные напитки, отдельные разновидности чая и какао. Сок циртусовых и клюквы достаточно полезен для организма, однако стимулирование кровообращения активизирует работу мочевого пузыря. При гиперактивности последнего можно столкнуться с более частыми позывами к походу в туалет. Негативное влияние оказывают алкогольные напитки.

Завершают список помидоры, поскольку из-за кислой составляющей могут стимулировать функционирование мочевого пузыря. Это же относится к разного рода соусам на основе томатов. Снизить кислый привкус можно благодаря добавлением сырой моркови.