Алена Кравец раскрыла неудобную правду о гомосексуалистах на эстраде

15.02.2020, 18:04, Разное

Алена Кравец пояснила правду о гомосексуалистах на российской эстраде. По ее словам, многие исполнители, которые напоминают «мачо», могут скрывать свою ориентацию.
«У меня очень много знакомых, состоящих в однополых парах. В шоу-бизнесе таких примерно половина. На первый взгляд они могут показаться настоящими ловеласами, но на деле у них немного другие интересы», — пояснила Кравец.
Звезда не стала раскрывать имена гомосексуалистов на российской эстраде, хотя сделала несколько намеков. По ее словам, некоторые исполнители и актеры практически не скрывают ориентацию, но не могут официально сделать каминг-аут из-за страха перед осуждением в обществе.

Подписчики Алены Кравец призвали ее не обсуждать артистов без их ведома. Многие даже заподозрили, что и сама звезда является бисексуалкой. Кравец не стала отвечать на подобные заявления.



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