Киркоров ответил на критику нового клипа с монахинями

15.02.2020, 17:58, Новости дня

Певец Филипп Киркоров ответил на критику нового клипа на песню «Романы», где он предстал в образе католического священника, а танцы исполнили монахини.

«Мне не привыкать к скандалам, во-первых. Во –вторых, могу поспорить никакого оскорбления чувств верующих в этом ролике нет. Никакой атрибутики – нет, тем более православной», – сказал Киркоров НТВ.

Певец отметил, что «эта работа очень тонкая и деликатная в этом плане», подчеркнув, что команда «старалась соблюсти эстетику современного видеоискусства».

Ранее Киркоров представил новый клип, действие которого происходит в церкви. Сам певец сыграл католического священника, а в роли прихожанки, соблазняющей священника, снялась участница Comedy Womаn Екатерина Варнава. Также в видео появляются монахини в откровенных нарядах. По мнению певца, его видео в чем-то схоже с сериалом «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино.



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