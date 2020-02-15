Собчак попросила трехлетнего сына оценить ее голое фото

15.02.2020, 17:44, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак показала своему трехлетнему сыну Платону фотографию, на которой она запечатлена в полуобнаженном вине с певицей Глюкозой (Натальей Чистяковой-Ионовой) и дизайнером Яной Расковаловой.

Видео опубликовано в разделе Stories на странице Собчак в Instagram.

«Тебе нравится?» – спрашивает Собчак. Она также поинтересовалась у сына, кто изображен на снимке. «Вита», – ответил Платон. Маму на фотографии мальчик так и не узнал, посчитав, что там изображены «три Виты».

Собчак опубликовала снимок топлес на берегу моря в пятницу, в День святого Валентина.