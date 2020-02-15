Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады-2014 из-за допинга. Россия потеряла первое место на Играх в Сочи

15.02.2020, 17:39, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Его лишили золотой медали Олимпиады 2014 года в Сочи и дисквалифицировали на два года, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов.

Результаты Устюгова с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 года аннулированы. Решение вынесено на основании анализа данных московской антидопинговой лаборатории за 2013 год.

Медалей также лишатся спортсмены, которые были с ним в одной команде.

Устюгов будет оспаривать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде, пишет ТАСС. Но если решение суда будет вынесено не в пользу биатлониста, Россия лишится первого места в общекомандном зачете Игр в Сочи. 

Международный союз биатлонистов дисквалифицировал также россиянку Светлану Слепцову. Ее результаты аннулированы с марта 2013 года по конец сезона 2013/2014 года. 

Решения по Устюгову и Слепцовой принимались на основании анализа базы данных московской антидопинговой лаборатории, где содержатся результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.



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