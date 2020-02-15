В Петербурге на акции против внесения изменений в Конституцию задержаны больше десятка человек

15.02.2020, 17:38, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники В Санкт-Петербурге во время акции в защиту конституционного строя задержаны 14 человек. Серия одиночных пикетов проходит в субботу у станции метро «Площадь восстания». На нее пришли более 50 человек, задержаны 14 человек. 

Корреспондент Настоящего Времени сообщает, что задержания начались сразу после начала акции.

Люди достали плакаты, после чего сотрудники полиции объявили в мегафон, что мероприятие не санкционировано. Когда им пытались пояснить, что для одиночных пикетов не нужно разрешение, начались задержания. Так был задержан муниципальной депутат Сергей Лазарев, сообщает МБХ медиа.

Задержан также сторонник «Бессрочного протеста» Евгений Мусин. Он не успел встать в пикет, а просто общался с полицейскими. Причиной задержания Мусина полицейские называли «административное производство», рассказал очевидец «ОВД-Инфо». 

Активист Асан Мумджи он раздавал прохожим ленты с надписью «Свободу политзаключенным», сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа», он задержан.

Кроме того, среди задержанных – женщина с плакатом «Нет путинской «Канституции», участник «Открытой России» Павел Чупрунов, правозащитница Мария Малышева, активист Дмитрий Негодин – у него забрали папку с плакатами, координатор движения «Агит Россия» Павел Иванкин, сообщает МБХ медиа.

По информации корреспондента Настоящего Времени, задержано уже 14 человек.

Президент России Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию на 2020 год предложил реформу Конституции: увеличить полномочия парламента, который будет иметь больше контроля над правительством, закрепить статус Госсовета, увеличить полномочия губернаторов за счет низовых структур муниципальной власти, а также сделать так, чтобы российские законы имели приоритет над международными договорами и решениями международных организаций.

Через несколько часов после заявления Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что референдума по Конституции не будет, Путин просто решил «посоветоваться с гражданами».

Согласно последнему опросу «Левада-Центра», уровень доверия россиян к Путину с 2017 года упал почти в два раза – 35%.



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