В Таганроге обнаженная женщина бегала по улицам и купалась в лужах. Видео

15.02.2020, 17:31, Новости дня

В субботу, 15 февраля, неадекватная женщина устроила переполох в Таганроге. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео.

 

Дама полностью обнажилась и в таком видео вышла на улицу. Она бегала по проезжей части и тротуарам, периодически окунаясь в лужи.

Свидетели странной выходки женщины предположили, что она могла находиться под воздействием наркотических веществ или сильнодействующих препаратов.

В итоге прибывшим стражам порядка удалось задержать возмутительницу спокойствия. По данным СМИ, она была доставлена в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства.



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