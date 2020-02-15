«Весело веселье – тяжело похмелье»: Губерниев высказался о дисквалификации Устюгова

15.02.2020, 17:30, Новости дня

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов дисквалифицировать Евгения Устюгова, а также лишить его золотой медали Олимпиады в Сочи.

"Никогда такого не было – и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг… РФ потеряла первое место… Весело веселье – тяжело похмелье", – написал комментатор на своей странице в Instagram.

Напомним, что Евгений Устюгов был дисквалифицирован на два года из-за употребления запрещенного вещества и лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Эксперт: Инфраструктуру Москвы улучшит искусственный интеллект

10.12 / Западные СМИ оценили встречу «нормандской четверки»

23.01 / Роскомнадзор заблокировал нидерландский почтовый сервис в связи с сообщениями о «минировании»

20.01 / История Второй мировой войны по версии «Вестей недели»: подарки СССР Литве и бессилие советских войск под Варшавой

11.12 / В Следкоме сообщили, что передали в суд обвинение по делу украинского политика Гриценко

13.01 / Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко

02.01 / Шнуров написал стихи про шоу «Голос»

21.01 / В Швейцарии задержали двух россиян, которые якобы готовили покушение на Браудера

29.01 / Сенаторы предложили подключать абонентов к услугам связи с помощью биометрии

16.12 / Дубилет сообщил, что отказался от госохраны в пользу частной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика