Симоньян оценила впечатления россиян от отдыха на карантинном лайнере

15.02.2020, 17:30, Новости дня

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала рассказ пассажира Сергея Попова с круизного лайнера Diamond Princess о том, как ведут себя россияне, находящиеся на карантинном судне.

«Русские нигде не жалуются», – написала Симоньян в своем Telegram-канале, поделившись ссылкой на комментарий Попова телеканалу RT.

«Русские тут не жалуются. Отдыхают и расслабляются в свое удовольствие», – говорится в публикации.

«Мы должны сидеть в каютах, нам выделяют час на прогулку по палубе. Она в длину метров 300, так что есть куда разгуляться. В коридорах стоит персонал и предлагает всякие дезинфицирующие средства. Еду приносят в номер. А так ничего особо не поменялось. Мы просто отдыхаем», – рассказал россиянин.

Ранее другой житель России, 67-летний Сергей Петров, рассказал программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», что русские не жалуются, общаются и «пьют вино».

Напомним, судно находится на карантине в порту Иокогама с 3 февраля из-за вспышки коронавируса. По последним данным, число заразившихся выросло до 219 человек. Всего на судне находится около 3,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина.