Симоньян оценила впечатления россиян от отдыха на карантинном лайнере

15.02.2020, 17:30, Новости дня

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала рассказ пассажира Сергея Попова с круизного лайнера Diamond Princess о том, как ведут себя россияне, находящиеся на карантинном судне.

«Русские нигде не жалуются», – написала Симоньян в своем Telegram-канале, поделившись ссылкой на комментарий Попова телеканалу RT.

«Русские тут не жалуются. Отдыхают и расслабляются в свое удовольствие», – говорится в публикации.

«Мы должны сидеть в каютах, нам выделяют час на прогулку по палубе. Она в длину метров 300, так что есть куда разгуляться. В коридорах стоит персонал и предлагает всякие дезинфицирующие средства. Еду приносят в номер. А так ничего особо не поменялось. Мы просто отдыхаем», – рассказал россиянин.

Ранее другой житель России, 67-летний Сергей Петров, рассказал программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», что русские не жалуются, общаются и «пьют вино».

Напомним, судно находится на карантине в порту Иокогама с 3 февраля из-за вспышки коронавируса. По последним данным, число заразившихся выросло до 219 человек. Всего на судне находится около 3,6 тыс. человек, в том числе 24 россиянина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / В Китае зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

11.12 / Эрдоган рассказал Путину о саммите НАТО

03.12 / Дочь Джоли и Питта намерена сменить пол – СМИ

17.01 / Автоновости: Обновленный Mitsubishi Pajero Sport может потерять популярный мотор в России

29.01 / Украина в Брюсселе подтвердила необратимость национализации «ПриватБанка»

31.01 / Коронавирус 2019-nCoV. Зараженных уже больше, чем во время эпидемии SARS в 2003 году

12.12 / Сборная РФ по хоккею уступила шведам на старте Кубка Первого канала

22.01 / Матвиенко оценила новый состав правительства

21.01 / Сотрудником Управления госохраны, который застрелился в здании ЦИК, был 25-летний Ярослав Розумняк – сюжет ТСН

02.02 / Мнения: Балканы могут взорваться вулканом войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика