Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

15.02.2020, 17:30, Новости дня

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве, завершилась спринтерская гонка у мужчин. Россиянин Александр Логинов показал лучший результат дня, завоевав золотую медаль турнира. Таким образом, он впервые в карьере стал чемпионом мира.

28-летний спортсмен преодолел дистанцию десять километров за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Отметим, что эта награда стала для сборной РФ первой на чемпионате мира-2020.

Второе место в спринте занял француз Кентен Фийон Майе, отставший от лидера на 6,5 секунды. Третье время у его соотечественника Мартена Фуркада (+19,6 секунды).

Россияне Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев не смогли попасть в десятку сильнейших.



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